Анонсирована поставка в войска новейшего высокоточного миномета «Грань»

Вооруженные силы России получат новейший высокоточный комплекс с управляемыми минами «Грань», его госиспытания планируется начать в 2021 году, сообщили в пресс-службе предприятия-разработчика данного оружия – холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

«В мае 2019 года начальником Генштаба ВС утверждено решение о порядке принятия на вооружение 120-миллмерового выстрела с управляемой миной «Грань», в соответствии с которым в настоящее время АО «КБП» (входит в «Высокоточные комплексы») ведется изготовление необходимой материальной части для проведения госиспытаний, начало которых запланировано на второй квартал 2021 года», – передает РИА «Новости» сообщение холдинга.

Среди основных особенностей «Грани»: возможность стрельбы одновременно из нескольких минометов по нескольким целям без создания помех друг другу, стрельбы при сокращенной метеобаллистической подготовке исходных установок, способность поражать цели, движущиеся в узких проходах и расположенные за высокими гребнями укрытий.

«Оценка боевой эффективности показывает, что комплекс «Грань» с высокой эффективностью и малым количеством привлекаемых средств и расхода управляемых мин позволяет обеспечить высокий уровень поражения в условиях, когда штатное минометное и артиллерийское вооружение практически неэффективно», – отметили в «Высокоточных комплексах».

Напомним, в мае Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник» (входит в «Уралвагонзавод» Ростеха) поставил Минобороны партию модернизированных 120-мм минометных комплексов «Сани».

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