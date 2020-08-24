Верующие Черногории в преддверии выборов вышли на массовые протесты

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24 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 02:59  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Пожар коронавируса в Перу раздула целая серия ошибок властей

Уличные торговцы стали одним из главных каналов распространения коронавируса Sergi Rugrand/Keystone Press Agency/Global Look Press
В то время как в России ситуация с коронавирусом в какой-то степени стала легче, некоторые другие страны все больше погружаются в пучину кризиса – и чисто медицинского, и экономического. Речь идет не только о крупных государствах типа США или Индии. Главную трагедию с коронавирусом сейчас переживает Перу. Как такое произошло? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Белоруссия ставит точку в цветных революциях

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Цветные революции больше не являются универсальным способом борьбы с Россией на постсоветском пространстве. Протесты в Белоруссии показали, что эта политика себя изжила. Подробности...
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Жизнь ставит Лукашенко перед выбором

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Лукашенко так и не смог занять внятную позицию касательно отношений с Россией. Он хитрил, юлил и заигрывал. И последние события показывают, что он перехитрил сам себя. Подробности...
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Окружение Навального разыгрывало информационную вакханалию

Борис Теплых, врач НМХЦ им. Н.И.Пирогова
Семья выбрала тактику максимального привлечения внимания, для людей в политике это нормально, с нами семья была максимально корректна и внимательна. Однако, в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
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    Верующие Черногории в преддверии выборов вышли на массовые протесты

    24 августа 2020, 01:56

    Текст: Антон Никитин

    Массовые протесты черногорских верующих против притеснения в стране Сербской православной церкви (СПЦ) прошли в воскресенье в Подгорице и многих других городах в преддверии назначенных на 30 августа парламентских выборов, свидетельствуют трансляции в соцсетях и сообщения ряда оппозиционных порталов.

    По данным портала IN4S, шествия начались с раннего утра воскресенья, однако самую большую колонну, шедшую из второго по величине города Никшича в столицу Черногории, заблокировала местная полиция. Правоохранители объясняли свои действия «борьбой с коронавирусом». Однако после многочасового противостояния участников протеста и полицейских блокада автотрасс была снята, а демонстранты примерно в 23.00 (00.00 мск понедельника) прибыли в центр столицы к храму Воскресения Христова. Там перед собравшимися выступил лидер оппозиционной коалиции Здравко Кривокапич, передает ТАСС.

    «Власти пытались сегодня помешать мне прибыть сюда, чтобы выступить перед вами, они запретили проезд участникам автопротестов, но возобновились протестные шествия верующих, которых они не ожидали. Наша победа неизбежна, мы боремся за будущее всех граждан Черногории, и 30 августа станет днем нашей победы. Согласно опросам, оппозиция имеет поддержку, которая даст ей 52 места в парламенте (из 81). Сейчас прошу вас мирно разойтись по своим домам, но сначала искренне благодарю вас за то, что пришли. Пусть молитва объединит нас», – заявил Кривокапич, после чего толпа в один голос прочитала молитву «Отче наш». Граждане скандировали: «Сербия и Черногория – одна семья», «Победа, победа», «Не отдадим святыни». Также слышались лозунги с обвинениями в адрес президента Мило Джукановича, который находится у власти 29 лет.

    Оппозиционные партии Черногории 30 августа выступят единым списком на парламентских выборах. Избирательный список коалиции возглавил Кривокапич, который является профессором информатики Университета Подгорицы. В случае своей победы на выборах оппозиция намерена восстанавливать братские отношения с Россией и Сербией, а также поддерживать стабильные отношения с Западом.

    В начале августа президент Черногории Мило Джуканович в преддверии выборов захотел улучшить отношения с Россией. Между тем, глава МИД России Сергей Лавров выражал уверенность, что временщики, осуществляющие в Черногории русофобскую политику, уйдут.

    Напомним, Черногория под руководством Мило Джукановича присоединилась к антироссийским санкциям, вступила в НАТО, обвинила Россию в организации попытки «госпереворота» в стране во время парламентских выборов 2016 года.

    Такая политика Джукановича вызвала недовольство в обществе, которое особенно обострилось после попытки черногорского президента упразднить в стране Сербскую православную церковь и создать «черногорскую церковь» по украинской модели.

    Кроме того, на фоне ситуации с распространением коронавируса Черногория стала выдвигать требования для выдачи разрешения на вылет россиян на родину.


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