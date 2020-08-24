Верующие Черногории в преддверии выборов вышли на массовые протесты

Массовые протесты черногорских верующих против притеснения в стране Сербской православной церкви (СПЦ) прошли в воскресенье в Подгорице и многих других городах в преддверии назначенных на 30 августа парламентских выборов, свидетельствуют трансляции в соцсетях и сообщения ряда оппозиционных порталов.

По данным портала IN4S, шествия начались с раннего утра воскресенья, однако самую большую колонну, шедшую из второго по величине города Никшича в столицу Черногории, заблокировала местная полиция. Правоохранители объясняли свои действия «борьбой с коронавирусом». Однако после многочасового противостояния участников протеста и полицейских блокада автотрасс была снята, а демонстранты примерно в 23.00 (00.00 мск понедельника) прибыли в центр столицы к храму Воскресения Христова. Там перед собравшимися выступил лидер оппозиционной коалиции Здравко Кривокапич, передает ТАСС.

«Власти пытались сегодня помешать мне прибыть сюда, чтобы выступить перед вами, они запретили проезд участникам автопротестов, но возобновились протестные шествия верующих, которых они не ожидали. Наша победа неизбежна, мы боремся за будущее всех граждан Черногории, и 30 августа станет днем нашей победы. Согласно опросам, оппозиция имеет поддержку, которая даст ей 52 места в парламенте (из 81). Сейчас прошу вас мирно разойтись по своим домам, но сначала искренне благодарю вас за то, что пришли. Пусть молитва объединит нас», – заявил Кривокапич, после чего толпа в один голос прочитала молитву «Отче наш». Граждане скандировали: «Сербия и Черногория – одна семья», «Победа, победа», «Не отдадим святыни». Также слышались лозунги с обвинениями в адрес президента Мило Джукановича, который находится у власти 29 лет.

Оппозиционные партии Черногории 30 августа выступят единым списком на парламентских выборах. Избирательный список коалиции возглавил Кривокапич, который является профессором информатики Университета Подгорицы. В случае своей победы на выборах оппозиция намерена восстанавливать братские отношения с Россией и Сербией, а также поддерживать стабильные отношения с Западом.

В начале августа президент Черногории Мило Джуканович в преддверии выборов захотел улучшить отношения с Россией. Между тем, глава МИД России Сергей Лавров выражал уверенность, что временщики, осуществляющие в Черногории русофобскую политику, уйдут.

Напомним, Черногория под руководством Мило Джукановича присоединилась к антироссийским санкциям, вступила в НАТО, обвинила Россию в организации попытки «госпереворота» в стране во время парламентских выборов 2016 года.

Такая политика Джукановича вызвала недовольство в обществе, которое особенно обострилось после попытки черногорского президента упразднить в стране Сербскую православную церковь и создать «черногорскую церковь» по украинской модели.

Кроме того, на фоне ситуации с распространением коронавируса Черногория стала выдвигать требования для выдачи разрешения на вылет россиян на родину.