Сербия отказалась присоединяться к антироссийской истерике вслед за Черногорией

Белград не собирается участвовать в антироссийской истерике, присоединяясь к санкциям вслед за Черногорией, заявил министр обороны Сербии Александар Вулин.

«Напомню, есть ряд стран, которые представлялись большими друзьями России, как, например, Черногория, которая ввела против России санкции. Мы этого никогда не сделаем. И потому, когда мы слышим от отдельных интеллектуальных кругов в России, что мы не самый надежный друг России, что мы войдем в НАТО, это для нас болезненно и обидно», – передает его слова ТАСС.

Он назвал президента Сербии Александара Вучича единственным лидером в Европе, который открыто пообещал «не участвовать в антироссийской истерике» и не вводить санкции.

«И наш выбор необходимо уважать», – отметил Вулин.

Он также добавил, что укрепление Вооруженных сил Сербии новыми вооружениями – это нормальный процесс, который никого не должен беспокоить.

«Есть большие страны, которые считают, что нам нельзя вооружаться. Они должны быть мощными, вооруженными, а мы нет. Поскольку мы – нейтральное в военном отношении государство, мы не можем ожидать, что кто-то придет нас защищать, а это означает, что мы должны быть сильными. Это ответ на вопрос, почему Сербия вооружается, это нормально», – сказал Вулин.

По его словам, задавать вопросы на этот счет нужно соседям Сербии, которые входят в НАТО.

«Уж кто-кто, а Сербия не должна их пугать. Мы всегда были и будем фактором мира на Балканах», – отметил он.

Вулин напомнил о событиях 1999 года, когда на Сербию напало НАТО. В итоге авиация страны была полностью уничтожена, фактически распалась армия.

«С приходом Александара Вучича в 2012 году на пост министра обороны Сербии, а затем и на пост премьер-министра наша армия стала обновлять свои ресурсы. А потом благодаря соглашению между президентом Вучичем и президентом (России Владимиром) Путиным, а также президентом (Белоруссии Александром) Лукашенко мы получили 10 МиГ-29, которые никогда бы не смогли купить. Кроме них, большое количество танков, БТР для сухопутных войск», – сказал Вулин.

Министр добавил, что сербам по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу предоставили возможность переподготовки пилотов.

«Мы теперь можем сказать, что у нас снова есть авиация», – заявил Вулин.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию на Балканах в связи с действиями Албании.

«Самая большая угроза на Балканах сегодня – это формирование Великой Албании, ее попытка утвердиться на территориях других государств, начиная с Черногории, Северной Македонии, на территории Косова и Метохии, части Центральной Сербии. Единственная страна, которая сопротивляется этому – Сербия», – заявил министр обороны страны.

По его словам, после вступления Северной Македонии в НАТО все албанцы будут жить на одном политическом пространстве безопасности. Премьер Албании при этом намеревался «стереть границы между государствами, где живут албанцы». Вулин заметил, что живут они в четырех странах.

«Это озадачивает. Тем более что и Евросоюз, и НАТО закрывают глаза на создание Великой Албании», – заявил Вулин.

Он подчеркнул, что если есть желание решать албанский национальный вопрос на Балканах, то нужно решать и сербский национальный вопрос.

«Нельзя дать албанцам что-то и не дать то же самое сербам. И потому, пользуясь случаем, хочу предупредить весь мир: не играйте с огнем! Не делайте Великую Албанию на сербской земле», – предупредил Вулин.

Говоря о возможности вступления в НАТО, министр подчеркнул, что для Сербии этого не произойдет, пока президентом страны является Александар Вучич, а сам он является министром обороны республики.

«Мы не можем забыть и не можем простить натовскую агрессию. Себя невозможно переделать, мы любому можем смело посмотреть в глаза, но не все могут честно смотреть в глаза нам», – отметил глава минобороны.

Он напомнил, что тем не менее Белград участвует в натовском проекте «Партнерство ради мира». Это он назвал «оптимальным уровнем сотрудничества», не мешающем диалогу Сербии с Россией, Китаем и с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Единственной же силой, которая может гарантировать безопасность сербов в Косове и Метохии, остается KFOR (Международные силы для Косово под командованием Североатлантического альянса), заметил он, добавив, что Сербии в связи с этим нужно поддерживать хорошие отношения с НАТО.

«Мы не верим, что сможем оставаться самостоятельной страной, если станем членом какого-то военного блока. Мы хотим принимать решения самостоятельно. Мы не хотим стать членом НАТО из-за того, что нас бомбили, а еще и потому, что не хотим, чтобы нас заставляли делать то, что сделали с нами. Если НАТО против кого-то, это не означает, что и мы против кого-то. И я не хочу брать на себя чужие конфликты и столкновения», – заключил министр.

Отметим, что в апреле в Сербию приезжал российский президент Владимир Путин. Вучич назвал тот визит историческим и имеющим наивысшее значение для развития отношений между Сербией и Россией.