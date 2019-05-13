Сербия отказалась присоединяться к антироссийской истерике вслед за Черногорией

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Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Политики Литвы предают живущих в России сограждан

Литовцы не приняли двойных стандартов местных властей, для которых внешняя политика важнее соотечественниковФото: Ints Kalnins/Reuters
Литовский референдум о введении двойного гражданства со странами, «соответствующими критериям европейской и трансатлантической интеграции», провалился. Происходящее прямо касается демографической катастрофы, которую переживает Литва, и наглядно демонстрирует, как власти страны пытаются отделить «правильных» литовцев от «неправильных». Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Главный урок катастрофы «Суперджета»

Михаил Барабанов, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий
Относительно рядовой инцидент с попаданием молнии в самолет вылился в тяжелую катастрофу с многочисленными жертвами. Уже ясно, что в катастрофе виноват экипаж. Главный вывод, который можно сделать: российская авиация тяжело больна. Подробности...
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Победители сохраняют спокойствие

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Следует ли, ввиду поражения СССР в холодной войне, устроить суд над коммунистическим режимом по примеру международного трибунала? И можно ли считать Германию, капитулировавшую в 1945-м, победительницей в третьей мировой войне? Подробности...
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Имя Доренко творило чудеса

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
«Всего вам доброго» – так Доренко завершал свои телевизионные программы. Всего вам доброго, Сергей Леонидович – там, где нет ни рейтингов, ни целевых аудиторий, ни прямых включений, а Шеф не принимает вычеркиваний и правок в тексте жизни. Подробности...
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            Сербия отказалась присоединяться к антироссийской истерике вслед за Черногорией

            13 мая 2019, 14:57

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Белград не собирается участвовать в антироссийской истерике, присоединяясь к санкциям вслед за Черногорией, заявил министр обороны Сербии Александар Вулин.

            «Напомню, есть ряд стран, которые представлялись большими друзьями России, как, например, Черногория, которая ввела против России санкции. Мы этого никогда не сделаем. И потому, когда мы слышим от отдельных интеллектуальных кругов в России, что мы не самый надежный друг России, что мы войдем в НАТО, это для нас болезненно и обидно», – передает его слова ТАСС.

            Он назвал президента Сербии Александара Вучича единственным лидером в Европе, который открыто пообещал «не участвовать в антироссийской истерике» и не вводить санкции.

            «И наш выбор необходимо уважать», – отметил Вулин.

            Он также добавил, что укрепление Вооруженных сил Сербии новыми вооружениями – это нормальный процесс, который никого не должен беспокоить.

            «Есть большие страны, которые считают, что нам нельзя вооружаться. Они должны быть мощными, вооруженными, а мы нет. Поскольку мы – нейтральное в военном отношении государство, мы не можем ожидать, что кто-то придет нас защищать, а это означает, что мы должны быть сильными. Это ответ на вопрос, почему Сербия вооружается, это нормально», – сказал Вулин.

            По его словам, задавать вопросы на этот счет нужно соседям Сербии, которые входят в НАТО.

            «Уж кто-кто, а Сербия не должна их пугать. Мы всегда были и будем фактором мира на Балканах», – отметил он.

            Вулин напомнил о событиях 1999 года, когда на Сербию напало НАТО. В итоге авиация страны была полностью уничтожена, фактически распалась армия.

            «С приходом Александара Вучича в 2012 году на пост министра обороны Сербии, а затем и на пост премьер-министра наша армия стала обновлять свои ресурсы. А потом благодаря соглашению между президентом Вучичем и президентом (России Владимиром) Путиным, а также президентом (Белоруссии Александром) Лукашенко мы получили 10 МиГ-29, которые никогда бы не смогли купить. Кроме них, большое количество танков, БТР для сухопутных войск», – сказал Вулин.

            Министр добавил, что сербам по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу предоставили возможность переподготовки пилотов.

            «Мы теперь можем сказать, что у нас снова есть авиация», – заявил Вулин.

            Кроме того, он прокомментировал ситуацию на Балканах в связи с действиями Албании.

            «Самая большая угроза на Балканах сегодня – это формирование Великой Албании, ее попытка утвердиться на территориях других государств, начиная с Черногории, Северной Македонии, на территории Косова и Метохии, части Центральной Сербии. Единственная страна, которая сопротивляется этому – Сербия», – заявил министр обороны страны.

            По его словам, после вступления Северной Македонии в НАТО все албанцы будут жить на одном политическом пространстве безопасности. Премьер Албании при этом намеревался «стереть границы между государствами, где живут албанцы». Вулин заметил, что живут они в четырех странах.

            «Это озадачивает. Тем более что и Евросоюз, и НАТО закрывают глаза на создание Великой Албании», – заявил Вулин.

            Он подчеркнул, что если есть желание решать албанский национальный вопрос на Балканах, то нужно решать и сербский национальный вопрос.

            «Нельзя дать албанцам что-то и не дать то же самое сербам. И потому, пользуясь случаем, хочу предупредить весь мир: не играйте с огнем! Не делайте Великую Албанию на сербской земле», – предупредил Вулин.

            Говоря о возможности вступления в НАТО, министр подчеркнул, что для Сербии этого не произойдет, пока президентом страны является Александар Вучич, а сам он является министром обороны республики.

            «Мы не можем забыть и не можем простить натовскую агрессию. Себя невозможно переделать, мы любому можем смело посмотреть в глаза, но не все могут честно смотреть в глаза нам», – отметил глава минобороны.

            Он напомнил, что тем не менее Белград участвует в натовском проекте «Партнерство ради мира». Это он назвал «оптимальным уровнем сотрудничества», не мешающем диалогу Сербии с Россией, Китаем и с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Единственной же силой, которая может гарантировать безопасность сербов в Косове и Метохии, остается KFOR (Международные силы для Косово под командованием Североатлантического альянса), заметил он, добавив, что Сербии в связи с этим нужно поддерживать хорошие отношения с НАТО.

            «Мы не верим, что сможем оставаться самостоятельной страной, если станем членом какого-то военного блока. Мы хотим принимать решения самостоятельно. Мы не хотим стать членом НАТО из-за того, что нас бомбили, а еще и потому, что не хотим, чтобы нас заставляли делать то, что сделали с нами. Если НАТО против кого-то, это не означает, что и мы против кого-то. И я не хочу брать на себя чужие конфликты и столкновения», – заключил министр.

            Отметим, что в апреле в Сербию приезжал российский президент Владимир Путин. Вучич назвал тот визит историческим и имеющим наивысшее значение для развития отношений между Сербией и Россией.


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