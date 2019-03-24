Вучич оценил значимость январского визита Путина в Сербию

Посещение президентом России Владимиром Путиным Белграда стало одним из самых значительных событий в отношениях между двумя странами, заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Визит президента Владимира Путина в январе был одним из самых значительных событий для отношений России и Сербии, а его результаты являются далекоидущими как на политическом, так и на экономическом уровне», – сказал Вучич на встрече с главой Россотрудничества Элеонорой Митрофановой. Слова сербского президента передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

Он поблагодарил Россию за финансирование внутреннего убранства храма св. Саввы. Сербия направила на это 10 млн евро.

Митрофанова отметила, что духовные связи народов являются «основой для развития отношений на всех уровнях».

В субботу компания «Газпром нефть» и Сербская православная церковь подписали соглашение о продолжении финансирования мозаики в самом большом православном храме страны – храме Святого Саввы в Белграде.

В январе президент России Владимир Путин сообщил, что «Газпром нефть» намерена инвестировать в Сербию через дочернюю фирму «Нефтяная индустрия Сербии» 1,4 млрд долларов до 2025 года. Президент приезжал с однодневным визитом в Белград 17 января.