Путин прокатил Вучича по Белграду на «Аурусе»

Президент России Владимир Путин прилетел с однодневным визитом в Белград, в аэропорту его встретил президент Сербии Александр Вучич, после чего лидеры двух стран сели в российский лимузин Aurus.

Вучич встретил Путина у трапа самолета в аэропорту «Никола Тесла», лидеры обменялись рукопожатиями, после чего российский президент пригласил коллегу в Aurus. Они отправились на российской машине к мемориалу воинам-освободителям Белграда, передает РИА «Новости».

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в своем Telegram видео, на котором видно, как президенты двух стран садятся в привезенный Путиным автомобиль.

Впервые «Кортеж» появился на инаугурации президента в мае 2018 года. В последние заграничные поездки президент России берет с собой российский автомобиль – впервые за рубежом он использовал его в Хельсинки перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, также возил машину в Париж.