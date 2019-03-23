«Газпром нефть» решила вложить дополнительные средства в мозаику сербского храма

Компания «Газпром нефть» и Сербская православная церковь подписали соглашение о продолжении финансирования мозаики в самом большом православном храме страны – храме Святого Саввы в Белграде.

Церемония прошла в Российком центре культуры и науки (РЦНК) «Русский дом» в Белграде, на ней присутствовали глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, генеральный секретарь администрации президента Сербии Никола Селакович, патриарх Сербский Ириней, передает РИА «Новости».

«Россотрудничество является координатором данного проекта и приложит все усилия, чтобы этот храм как можно скорее предстал во всем своем великолепии перед тысячами верующих», – сказала Митрофанова.

Она добавила, что подписание соглашения совпало с наступающей годовщиной начала бомбардировок НАТО Сербии 24 марта 1999 года.

Сумма финансирования не называется, речь идет об изготовлении и монтаже мозаики в алтаре и центральной части собора.

Глава администрации президента Сербии отметил, что президент РФ Владимир Путин во время своего первого, а также недавнего визита в Белград сообщал, что Россия поможет в завершении строительства и внутреннего убранства храма.

В январе президент России Владимир Путин сообщил, что «Газпром нефть» намерена инвестировать в Сербию через дочернюю фирму «Нефтяная индустрия Сербии» 1,4 млрд долларов до 2025 года.