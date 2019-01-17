Путин рассказал об огромных инвестициях «Газпром нефти» в Сербию

«Газпром нефть» намерена инвестировать в Сербию через дочернюю фирму «Нефтяная индустрия Сербии» 1,4 млрд долларов до 2025 года, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

«Ведущий российский инвестор в сербскую энергетику – компания «Газпром нефть», которая вложила в дочернюю фирму «Нефтяная индустрия Сербии (НИС)» около 3 млрд долларов, также намерена до 2025 года инвестировать еще 1,4 млрд долларов», – передает слова Путина ТАСС.

Президент России отметил, что НИС является крупнейшим налогоплательщиком в Сербии и одним из лидирующих нефтегазовых корпораций в Восточной Европе.

Кроме того, Путин рассказал о помощи Сербии в реконструкции электростанций компанией «Силовые машины».

«Дополнительный импульс росту сербской экономики несомненно могла бы придать реализация совместных планов в области мирного атома, которые отражены в подписанном межправсоглашении», – добавил он.

Путин указал, что в Сербии при участии РЖД в Сербии создается современный единый диспетчерский центр. Это нарастит пропускные способности транспортной сети страны, сообщил президент России.

«Газпром нефть» владеет 56,15% акций «Нефтяной индустрии Сербии», еще 29,87% принадлежат властям страны.

В четверг Путин находится с визитом в Сербии.