Президент Черногории в преддверии выборов захотел улучшить отношения с Россией

Черногория готова работать над нормализацией и укреплением отношений с Россией, заявил президент страны Мило Джуканович в ходе встречи с назначенным послом в Москве Милорадом Шчепановичем.

«Президент [Джуканович] принял назначенного посла Черногории в России. По этому случаю была высказана готовность Черногории с целью преодоления современного состояния и осовременивания двусторонних отношений двух стран работать над нормализацией и укреплением отношений в соответствии с долгой традицией дружеских связей», – приводит сообщение пресс-службы президента Черногории ТАСС.

Напомним, в апреле глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что временщики, осуществляющие в Черногории русофобскую политику, уйдут.

После этого в Госдуме предложили не восстанавливать авиасообщение с Черногорией на фоне гонений на верующих и нарушений прав человека в этой стране.

Ранее Черногория под руководством Мило Джукановича присоединилась к антироссийским санкциям, вступила в НАТО, обвинила Россию в организации попытки «госпереворота» в стране во время парламентских выборов 2016 года.

Такая политика Джукановича вызвала недовольство в обществе, которое особенно обострилось после попытки черногорского президента упразднить в стране Сербскую православную церковь и создать «черногорскую церковь» по украинской модели.

Кроме того, на фоне ситуации с распространением коронавируса Черногория стала выдвигать требования для выдачи разрешения на вылет россиян на родину.