Госдеп порадовался приговору россиянам «за подготовку путча» в Черногории

Приговор россиянам Эдуарду Шишмакову и Владимиру Попову, признанным в Черногории виновными в организации путча, является «торжеством справедливости», заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

По ее словам, судебное решение в отношении «двух офицеров российского ГРУ, виновных в попытке терроризма», стало «победой для принципа верховенства права».

Ортагус обвинила Москву в попытке «подрыва суверенитета независимой европейской страны», передает РИА «Новости».

Как заявила Ортагус, Вашингтон гордится тем, что вступившая в НАТО Черногория – союзник США. Американская сторона обещала «поддерживать Черногорию в усилиях по утверждению принципа верховенства права, защите свобод СМИ и продолжения реформ, необходимых для присоединения к ЕС».

В четверг высший суд Черногории признал двух россиян виновными в подготовке путча в Черногории и приговорил их к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно. Москва неоднократно заявляла о голословности таких обвинений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как власти Черногории, готовили судебный процесс по делу о попытке госпереворота с российским участием.

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