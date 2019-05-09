Россиян приговорили к большим срокам за подготовку путча в Черногории

Высший суд Черногории признал двух россиян – Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова – виновными в подготовке путча в стране; их приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.

Шишмакова и Попова судили в их отсутствие, передает РИА «Новости».

Судья Сузана Мугоша в ходе оглашения приговора заявила, что Шишмаков и Попов «знали о том, что их действия незаконны, умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, напасть на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО».

По ее словам, россияне якобы являлись главными инициаторами и организаторами попытки госпереворота, снабжали остальных осужденных через свидетеля обвинения Александра Синджелича деньгами и инструкциями.

Судья указала, что Шишмаков является «несомненным организатором» попытки путча и привела данные двух его паспортов, которыми располагает черногорская полиция.

Шишмаков приговорен к 15 годам тюрьмы, Попов – к 12 годам, лидеры оппозиционного «Демократического фронта» Андрий Мандич и Милан Кнежевич получили по пять лет, остальные обвиняемые также получили различные сроки лишения свободы.

В марте специальная прокуратура Черногории потребовала максимально строгого наказания для двух россиян, Мандича и Чадженовича. В своей заключительной речи обвинение повторило версию с якобы планировавшимся заговорщиками покушением на нынешнего президента Мило Джукановича, убийством полицейских и силовым захватом власти.

Напомним, в конце мая 2017 года МИД Черногории обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что данные обвинения направлены на оправдание перед собственным населением курса на вступление в НАТО.

До этого, в феврале, Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявлял, что некоторые «российские государственные органы» якобы причастны к попытке переворота во время выборов в стране в октябре 2016 года, чтобы предотвратить вступление страны в НАТО.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как власти Черногории, готовят судебный процесс по делу о попытке госпереворота с российским участием.