Экс-глава Киргизии пожелал Белоруссии «лучшего президента»

Первый президент Киргизии Аскар Акаев назвал белорусов трудолюбивым и славным народом и пожелал им мира, отметив, что жители республики «достойны лучшего президента».

«Я только желаю мира, благополучия трудолюбивому, славному белорусскому народу. Ну, а он сам решит, кто им лучше будет руководить. Я люблю белорусский народ, это замечательный, народ, достойный всего лучшего, в том числе и лучшего президента», – передает Ura.ru его слова.

При этом экс-глава Киргизии не уточнил, является ли лучшим ныне действующий президент Александр Лукашенко.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

По всей Белоруссии после президентских выборов начались массовые протестные акции, которые жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».