Белорусским рабочим угрожали убийствами за отказ от забастовок

Сотрудникам белорусского «Гродно Азот» угрожали убийством за отказ от участия в забастовке, сообщает Следственный комитет Белоруссии.

«Вечером 20 августа текущего года на мобильные телефоны руководства ОАО «Гродно Азот» поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и поддержке стачкома», – цитирует сообщение комитета ТАСС.

Такое же послание поступило к шести другим сотрудникам завода.

«По данным фактам Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета будет дана правовая оценка», – добавили в ведомстве.

В четверг крупнейшие предприятия Белоруссии начали создавать Национальный стачечный комитет, его формирование может завершиться в ближайшее время.

В среду сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун заявил, что забастовка на ОАО «Беларуськалий» продолжается на большинстве его производств, добыча руды не осуществляется. В пятницу руководитель «Белхимпрофсоюза» (первичная профсоюзная организация «Беларуськалия») Андрей Рыбак сообщил, что предприятие работает в штатном режиме, на полную мощность.