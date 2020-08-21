«Беларуськалий» заработал на полную мощность

Крупнейшее в Белоруссии предприятие «Беларуськалий» работает в штатном режиме, на полную мощность, заявил руководитель «Белхимпрофсоюза» (первичная профсоюзная организация «Беларуськалия») Андрей Рыбак.

«Предприятие работает в штатном режиме, вновь на полную мощность. Главное – выполнять свои обязательства перед заказчиками. Многие из тех, кто бастовал, поменяли свое решение», – передает ТАСС слова Рыбака.

Ранее в среду сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун заявил, что забастовка на ОАО «Беларуськалий» продолжается на большинстве его производств, добыча руды не осуществляется.

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