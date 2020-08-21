Украинцам запретили посещать Белоруссию без загранпаспорта

Для граждан Украины изменили правила въезда в Белоруссию, теперь для совершения визита в республику украинцам необходим загранпаспорт, говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.

«С 1 сентября 2020 для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт. С началом осени вступает в силу постановление Кабинета министров Украины «О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Госпогранслужбе поясняют, что новый порядок выезда позволит улучшить защиту украинских граждан. Также в ведомстве прогнозируют уменьшение времени прохождения пограничного контроля, так как информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.

Напомним, гражданам России правительство Украины запретило въезжать по внутренним паспортам еще в 2015 году.

Между тем, действие внутренних паспортов граждан Украины в России сохраняется.