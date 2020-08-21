Врачи оценили возможность транспортировки блогера Навального

Взгляд
21 августа, пятница  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Российский бюджет получил уникальный доход

Доля нефтегазовых доходов России сократилась до рекордного уровня Алексей Козак/ТАСС
Казна России впервые на экспорте нефти и газа заработала меньше трети от всех доходов. Такая необычная ситуация сложилась первый раз за 15 лет, а причиной стал коронакризис. При этом отмечен и резкий рост ненефтегазовых доходов бюджета, которые почти полностью нивелировали потери от экспорта нефти и газа. Чем объясняется столь резкое изменение структуры доходов российского бюджета? Подробности...
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Украинские спецслужбы ведут войну на территории России

СБУ продолжает серию провокаций за пределами Украины кадр из видео
Киев второй раз в течение месяца оказался в центре громкого международного скандала, попытавшись похитить на территории России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. ФСБ удалось пресечь враждебную акцию, были задержаны сотрудники СБУ, которые готовили еще несколько похищений и убийств россиян. На кого в России ведут охоту украинские спецслужбы и каким должен быть ответ Москвы? Подробности...
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«Т-34 потоком пошли на фронт благодаря сварке Патонов»

На любой стройке в мире используются наработки Бориса Патона Виктор Ахломов/РИА Новости
«Вместе со своим отцом Евгением Оскаровичем он работал во время войны на «Уралвагонзаводе», где делали легендарные «тридцатьчетвёрки». «Шов Патона» оказался крепче самой брони, защищая жизни танкистов. Это был великий вклад в Победу!», – сказал газете ВЗГЛЯД российский академик Геннадий Месяц, поделившийся своими воспоминаниями об ученом в связи со смертью главы Академии наук Украины Бориса Патона. Подробности...
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Главный враг либералов поможет им победить Трампа

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
В США арестован бывший советник президента Стив Бэннон &#8722; правоконсервативный идеолог, благодаря которому Трамп переехал в Белый дом. Либералы этого человека ненавидели и считали расистом, сам он ненавидел Евросоюз, Китай и мигрантов, а Россию считал частью западного мира. Не исключено, что его арест будет иметь исторические последствия Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Эдипов комплекс масс

Алексей Алешковский, сценарист
Чем белорусские протесты отличаются от американских? Или от французских? А одна несправедливость от другой? Кто-то считает, что с жиру бесятся афроамериканцы, кто-то – что белорусы или «желтые жилеты». Кому надо симпатизировать? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Троцкий жил, Троцкий жив, Троцкий будет жить

Владимир Можегов, публицист
Август-2020 ознаменован двумя интересными юбилеями. 100 лет назад, 15 августа 1920 года, Красная армия потерпела поражение под Варшавой. А еще через 20 лет, 20 августа 1940 года, создатель Красной армии товарищ Троцкий получил удар ледорубом по голове. Подробности...
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Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждое действие режима Лукашенко в последние две недели не выдерживало критики из позиций политической, да и неполитической морали, но было абсолютно осмысленно, рационально и логично. Подробности...
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

  • Нет
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
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    Врачи оценили возможность транспортировки блогера Навального

    21 августа 2020, 08:29

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Блогера Алексея Навального пока нельзя транспортировать из-за его нестабильного состояния, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш со ссылкой на главврача больницы.

    «Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное», – передает ТАСС слова Ярмыш. Она добавила, что решения родственников для его перевозки для врачей недостаточно.

    Сегодня в Омск прибыли специалисты ФГАУ МНИЦ им. академика Н.Н. Бурденко и Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. Совместно со специалистами омского Минздрава были проведены осмотр и дополнительные обследования пациента. Была изучена динамика состояния пациента в течение суток и результаты полученных исследований. Часть дополнительных исследований проводится на оборудовании в Москве.  

    В четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ сообщали, что врачи обнаружили алкоголь в крови Навального. 

    Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал блогеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления и пообещал оказать помощь в эвакуации на лечение за границу, если поступят подобные обращения.

    Напомним, медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом.

    По словам заместителя главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолия Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, при этом перевозить блогера в Москву не планируется.


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