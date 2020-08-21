Премьер Белоруссии счел ситуацию в стране «практически спокойной»

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21 августа, пятница  |  Последнее обновление — 00:06  |  vz.ru
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Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

Кризис власти в Белоруссии дорого обойдется ее экономике VASILY FEDOSENKO/Reuters
Политический кризис в Белоруссии бьет по макроэкономической стабильности страны, протесты на заводах лишают страну валютной выручки, а разрыв связей с Россией одним махом может уничтожить четверть национальной экономики. Такие последствия ждут соседнюю республику при самом печальном развитии ситуации.  Подробности...
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Украинские спецслужбы ведут войну на территории России

СБУ продолжает серию провокаций за пределами Украины кадр из видео
Киев второй раз в течение месяца оказался в центре громкого международного скандала, попытавшись похитить на территории России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. ФСБ удалось пресечь враждебную акцию, были задержаны сотрудники СБУ, которые готовили еще несколько похищений и убийств россиян. На кого в России ведут охоту украинские спецслужбы и каким должен быть ответ Москвы? Подробности...
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«Троцкого ненавидят те, кто не любит революцию»

Троцкисты никогда не приходили к власти, и в этом их преимущество: они не отвечали за сделанные ошибки РИА Новости
«Троцкий отдал ряд приказов, о которых старался не вспоминать. Он несет свою долю ответственности за красный террор, но его белогвардейская пропаганда изображала главным виновником – «еврей убивает русских», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и социолог Борис Кагарлицкий. В четверг исполняется 80 лет со дня убийства одного из главных сподвижников Ленина и злейшего врага Сталина. Подробности...
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Почему Европа не поддержала белорусский протест

Саммит ЕС по Белоруссии проходил в онлайн-режиме Guillaume Horcajuelo/Pool/Reuters
Евросоюз наконец-то отреагировал на белорусские протесты и их силовое подавление. Лидеры стран ЕС собрались за мониторами, сказали несколько громких слов и ввели санкции против Александра Лукашенко и его сторонников. Неудивительно, что европейские правозащитники и белорусские протестующие остались недовольны такой реакцией. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Эдипов комплекс масс

Алексей Алешковский, сценарист
Чем белорусские протесты отличаются от американских? Или от французских? А одна несправедливость от другой? Кто-то считает, что с жиру бесятся афроамериканцы, кто-то – что белорусы или «желтые жилеты». Кому надо симпатизировать? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Троцкий жил, Троцкий жив, Троцкий будет жить

Владимир Можегов, публицист
Август-2020 ознаменован двумя интересными юбилеями. 100 лет назад, 15 августа 1920 года, Красная армия потерпела поражение под Варшавой. А еще через 20 лет, 20 августа 1940 года, создатель Красной армии товарищ Троцкий получил удар ледорубом по голове. Подробности...
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Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждое действие режима Лукашенко в последние две недели не выдерживало критики из позиций политической, да и неполитической морали, но было абсолютно осмысленно, рационально и логично. Подробности...
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Премьер Белоруссии счел ситуацию в стране «практически спокойной»

       21 августа 2020, 00:06
    Фото: vpk.gov.by/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Белоруссии «практически вернулись» к «спокойной жизни», заявил глава правительства страны Роман Головченко.

    Он выразил уверенность, что «белорусский народ быстро отторгнет все несвойственные для него черты».

    «И мы в самое ближайшее время вернемся, да уже вернулись практически в ту ситуацию, к которой мы привыкли: спокойная безопасная комфортная жизнь для каждого гражданина нашей страны», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.

    Премьер считает, что «это просто неотвратимо».

    Он подчеркнул, что говорить о доминировании России в Союзном государстве или Евразийском экономическом союзе неверно, так как «это равноправные объединения суверенных государств», где «решения принимаются исключительно консенсусом». При этом он признал, что Россия доминирует в объединениях «по объему экономики».

    Премьер также отметил, что «попытка раскачать языковую тематику предпринимается не впервые», но «здесь просто нет для нее почвы», ведь значительная часть населения считает родным языком русский и пользуется им в быту, а в стране «подлинное равноправие языков».

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    Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?


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    Он считает, что «раскачать эту тему» пытаются как часть «набора избитых матриц, которые пытается опять кто-то вбросить в костер». Однако «это не сработало» в 1990-х годах и «тем более не сработает и сейчас», сказал глава кабмина. Он добавил, что государство сделало достаточно для популяризации белорусского языка, но «насаждать что-то искусственно не будет никто». 

    Напомним, Головченко также заявил, что Белоруссия активно осваивает другие рынки, но признает, что сохранение российского рынка в качестве приоритетного является важной задачей.

    Он сообщил, что прямые потери Белоруссии от разрыва военного сотрудничества с Россией составили бы 300–350 млн долларов ежегодно.

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