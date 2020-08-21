Премьер Белоруссии счел ситуацию в стране «практически спокойной»

В Белоруссии «практически вернулись» к «спокойной жизни», заявил глава правительства страны Роман Головченко.

Он выразил уверенность, что «белорусский народ быстро отторгнет все несвойственные для него черты».

«И мы в самое ближайшее время вернемся, да уже вернулись практически в ту ситуацию, к которой мы привыкли: спокойная безопасная комфортная жизнь для каждого гражданина нашей страны», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.

Премьер считает, что «это просто неотвратимо».

Он подчеркнул, что говорить о доминировании России в Союзном государстве или Евразийском экономическом союзе неверно, так как «это равноправные объединения суверенных государств», где «решения принимаются исключительно консенсусом». При этом он признал, что Россия доминирует в объединениях «по объему экономики».

Премьер также отметил, что «попытка раскачать языковую тематику предпринимается не впервые», но «здесь просто нет для нее почвы», ведь значительная часть населения считает родным языком русский и пользуется им в быту, а в стране «подлинное равноправие языков».

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Он считает, что «раскачать эту тему» пытаются как часть «набора избитых матриц, которые пытается опять кто-то вбросить в костер». Однако «это не сработало» в 1990-х годах и «тем более не сработает и сейчас», сказал глава кабмина. Он добавил, что государство сделало достаточно для популяризации белорусского языка, но «насаждать что-то искусственно не будет никто».

Напомним, Головченко также заявил, что Белоруссия активно осваивает другие рынки, но признает, что сохранение российского рынка в качестве приоритетного является важной задачей.

Он сообщил, что прямые потери Белоруссии от разрыва военного сотрудничества с Россией составили бы 300–350 млн долларов ежегодно.

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