Спикер Конгресса США обсудил с Маском спорный законопроект

Tекст: Ольга Иванова

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон подробно обсуждал с Илоном Маском масштабный законопроект о сокращении федеральных расходов, передает РИА «Новости».

По словам Джонсона, он хотел убедиться, что Маск располагает достоверной информацией о содержании документа. «Мы были разочарованы, удивлены. Я много общался с ним по поводу "единого, большого и прекрасного" законопроекта, чтобы убедиться, что у него есть достоверная информация, потому что меня беспокоило, что ему просто присели на уши», – заявил спикер.

Джонсон уточнил, что не связывался с Маском с прошлого понедельника и подчеркнул, что законопроект разрабатывался не в интересах Маска, а для «трудолюбивых американцев». Он отметил, что публикации Маска в соцсети X были эмоциональными, однако сотрудничество с предпринимателем остается важным для страны.

Отношения Трампа и Маска начали ухудшаться еще до публичной ссоры, а решающим фактором называют отзыв Белым домом кандидатуры Джареда Айзекмана, ставленника Маска, на пост главы НАСА. До этого Трамп был недоволен критикой Маска в адрес работы DOGE и высказываниями о госрасходах.

Кроме того, Маск ранее поддержал идею импичмента Трампу и выступил против ряда экономических инициатив администрации, в то время как Трамп обвинял Маска в недобросовестной работе и угрожал расторгнуть госконтракты с его компаниями, включая SpaceX.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил, что его дружба с Илоном Маском закончена.