Началась проверка после схода 11 вагонов поезда с рудой в Коми

Сосногорская транспортная прокуратура начала проверку после схода 11 вагонов грузового поезда на станции Иоссер в Княжпогостском районе Коми, сообщили в Генпрокуратуре России.

«Сосногорская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте по факту схода с опрокидыванием 1 августа 2020 года около 20.30 на станции Иоссер в Княжпогостском районе Республики Коми 11 вагонов грузового поезда с рудой», – говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что пострадавших и угрозы экологии нет, восстановлено движение пассажирских поездов.

«Ход проверки находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора», – написано в сообщении.

Напомним, 12 июля в Щекинском районе Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой. Никто не пострадал.