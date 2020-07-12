Вагоны с рудой сошли с рельсов под Тулой

В Щекинском районе Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой, пострадавших нет, сообщил представитель экстренных служб региона.

Инцидент произошел на перегоне Щекино-Лазарево. «Произошел сход 15 вагонов с хвоста поезда, пострадавших нет», – предает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Один пассажирский поезд из-за ЧП на путях задерживается на данный момент на пять часов.

Ранее в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов с углем.