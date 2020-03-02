В Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов с углем

Движение поездов по одному из перегонов на Транссибирской магистрали в зоне ответственности Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) временно приостановлено из-за схода с рельсов 12 вагонов с углем, сообщила пресс-служба ЗабЖД.

«1 марта 2020 года в 18.32 (мск) на перегоне Жипхеген – Хилок Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановлено», – приводит текст сообщения ТАСС.

В пресс-службе ЗабЖД заверили, что пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На место направлены восстановительные поезда. Причины происшествия устанавливаются.

Также из-за инцидента ожидаются задержки в движении пассажирских поездов №70 сообщением Москва – Чита, №69 сообщением Чита – Москва и №321 сообщением Иркутск – Забайкальск.

Напомним, 25 февраля в Хабаровском крае с рельсов сошли 18 вагонов с углем. Еще один случай произошел 12 февраля в Амурской области, где с рельсов сошли десять вагонов грузового поезда. Помимо этого, 15 января в Краснодарском крае сошли с рельсов два вагона со спецгрузом.