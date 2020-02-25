Под Хабаровском сошли с рельсов 18 вагонов с углем

В Хабаровском крае с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда с углем, сообщили в РЖД.

«25 февраля в 7.45 по московскому времени на перегоне Тоннельный – Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара – Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда», – сообщили в компании, передает ТАСС.

Согласно этим данным, нарушен габарит обоих путей и нет напряжения в контактной сети второго пути.

В РЖД отметили, что для ликвидации последствий на место выдвинулись восстановительные поезда со станций Облучье, Бурея и Биробиджан.

В связи с происшествием ожидается задержка пассажирских поездов №7 и №8 Владивосток – Новосибирск и Новосибирск – Владивосток, а также №99 Владивосток – Москва.

В середине февраля в Амурской области с рельсов сошли 10 вагонов грузового поезда.