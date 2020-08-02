Стало известно о неожиданном переносе послания Лукашенко к народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил перенести свое обращение к народу и Национальному собранию, запланированное на 3 августа, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Собеседники издания Tut.by отмечают, что обращение белорусского президента переносится на 4 августа.

Эта информация косвенно подтверждается тем, что общественный транспорт у Дворца Республики в Минске 3 августа будет курсировать в обычном режиме. До этого сообщалось, что возле здания 3 августа планируется запретить стоянки автотранспорта, это объяснялось проведением специального мероприятия.

В субботу Лукашенко призвал украинских силовиков действовать аккуратно в случае с задержанными российскими гражданами. Он заявил, что россияне якобы были лишь первой группой из 180 или 200 человек, которых планировалось направить в Белоруссию.

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии, и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали в субботу. Глава СК Белоруссии Иван Носкевич заявил, что у россиян было достаточно времени для вылета в Стамбул, но они им не воспользовались.

В четверг посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».