Лукашенко пообещал «разобраться» с митингующими около заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что власти республики «разберутся» с участниками акций протеста, которые выходят к центральным проходным заводов в знак протеста против ситуации в стране.

Глава государства обратился к сотрудникам предприятий, которые продолжают работать, и выразил им благодарность, передает БелТА.

«Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит), на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», – подчеркнул Лукашенко.

Также он указал на сохранение сложной общественно-политической ситуации в стране.

«Несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим. Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хочет нас убаюкать, – не получится», – отметил президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Белоруссии на фоне протестов продолжаются угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ.

«Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения», – отметил Лукашенко.

Ранее актив Минского тракторного завода на собрании объявил о начале забастовки с 8.00 17 августа. Сообщалось, что несколько рабочих, ушедших ранее в отпуск за свой счет в знак протеста, были задержаны у проходной завода.

До этого рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Также несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД