МИД оценил способность Белоруссии самой найти выход из кризиса

Белоруссия способна самостоятельно найти выход из сложившейся в стране ситуации, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства также прокомментировал заявления стран Запада, в том числе о непризнании итогов выборов в Белоруссии.

«Я оцениваю его крайне негативно. Это очередное проявление двойных стандартов, бывали разного рода ситуации в других странах, когда подобной активности со стороны целого ряда коллег, в том числе входящих в ЕС, мы не наблюдали», – передает слова Рябкова РИА «Новости».

«Мы считаем, что Белоруссия вполне в состоянии самостоятельно найти выход из этой ситуации, и попытки такого прессинга извне и попытки создания негативного дипломатического фона только свидетельствуют, что авторы и проводники этой политики продолжают заниматься попытками переформатирования в геополитическом плане тех или иных ландшафтов. Мы осуждаем это и не считаем, что это правильный путь», – отметил Рябков.

Напомним, депутаты Европарламента не признали результаты президентских выборов в Белоруссии и считают действующего главу республики Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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