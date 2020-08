Украина отказалась пускать на «Евровидение» мальчика-сироту из-за исполнения «Смуглянки» На Украине объяснили отказ мальчику-сироте в участии в «Евровидении» 18 августа 2020, 16:56 Текст: Елизавета Булкина

Максиму Ткачуку отказали в регистрации на нацотбор для участия в «Детском Евровидении-2020» не из-за исполнения песни «Смуглянка», а из-за того, что конкурс, на котором он ее исполнил, был организован при поддержке России, заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. По его словам, существуют правила, согласно которым участник гарантирует, что не совершал концертную деятельность, выступления, участие в любых публичных или частных мероприятиях, организованных государственными органами «страны-агрессора или на территории страны-агрессора» после 15 марта 2014 года. 12-летний Ткачук весной исполнил песню «Смуглянка» на конкурсе Stars of the Albion в Великобритании. По словам главы НОТУ, соорганизатором песенного конкурса выступает представительство Россотрудничества в Лондоне. «Эта организация является органом исполнительной власти РФ. Правила нарушены. Участие в «Евровидении» отменено. Но мураевы [Евгений Мураев – экс-депутат Рады, основатель телеканала «Наш»] искусно подменяют понятия, и педалируют не «Россотрудничество», а «сирота» и «месть за Смуглянку», – написал Аласания в Facebook. Напомним, Ткачуку, который выиграл в Лондоне конкурс Stars of the Albion с песней «Смуглянка», отказали в участии в нацотборе на детское «Евровидение», несмотря на лидерство в онлайн-кастинге.

