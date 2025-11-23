Полицейские спасли подростка после подрыва на мине «Лепесток» в Херсонской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, сотрудники полиции спасли 17-летнего подростка на заминированном участке берега Днепра в Херсонской области, передает ТАСС. Волк рассказала, что мать обратилась в полицию после того, как сын ушел из дома и не вернулся. Во время поисков полицейские услышали крики о помощи, которые доносились со стороны опасной территории вблизи линии боевого соприкосновения.

В сообщении отмечается, что начальник отдела МВД России «Горностаевский» полковник полиции Валентин Чикин и его заместитель майор Александр Прядкин «рискуя жизнью, спустились по заминированной местности и обнаружили подростка в овраге». Юноша не мог самостоятельно передвигаться, поскольку наступил на мину «Лепесток» и получил тяжелые ранения.

Подросток периодически терял сознание, что потребовало немедленной эвакуации. Полицейские оказали ему первую помощь и аккуратно перенесли в безопасную зону, где подростка уже ждали медики. После этого автомобиль скорой помощи, сопровождаемый полицейскими, доставил пострадавшего в районную больницу на фоне опасности атаки беспилотников и артиллерийского обстрела.

