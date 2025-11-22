Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.32 комментария
Макрон заявил о необходимости согласования плана США по Украине с ЕС
Урегулирование конфликта на Украине невозможно без учета интересов всех стран ЕС, поскольку замороженные активы и вопросы интеграции зависят от решений Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
На полях саммита Группы двадцати в Йоханнесбурге Макрон заявил, что предложенный США план по разрешению конфликта на Украине не может быть реализован без согласования с Евросоюзом, передает ТАСС.
Французский лидер отметил, что план Вашингтона содержит множество пунктов, которые напрямую касаются европейских стран. По его словам, замороженные активы находятся под контролем Европы, интеграция Украины также зависит от европейских решений, а действия НАТО определяются странами-участниками альянса.
«Есть много вещей, которые не могут быть просто американским предложением, которое предполагает более широкое согласование», – отметил Макрон.
Президент Франции подчеркнул, что одностороннее принятие решений по этому вопросу невозможно и необходимо более плотное взаимодействие между США и странами ЕС.
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что план США по мирному урегулированию на Украине требует доработки.
Министр армии США Дэниел Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы, на которой отметил, что для переговоров по американскому плану практически не осталось пространства.
Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине.
Глава Евросовета Антониу Кошта пригласил лидеров 27 стран ЕС провести экстренную встречу по Украине в Луанду.
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее основные союзники все еще находятся в иллюзиях и рассчитывают нанести России стратегическое поражение на поле боя.