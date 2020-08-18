Минздрав Белоруссии дал совет участвующим в акциях протеста медикам

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник призвал медиков выражать свою позицию о ситуации в республике «не выходом на улицы», а дополнительным объемом работ.

Глава ведомства призвал коллег умерить эмоции и вспомнить, что «безусловное оказание медицинской помощи всем нуждающимся – это постулат, который не обсуждается и не ставится под сомнение», передает Tut.by.

«В свободное от работы время вы вправе выражать свою гражданскую позицию, хотя, может быть, было бы более правильным выразить ее не выходом на улицы, а дополнительным объемом работ на благо наших граждан, как пострадавших в ходе уличных акций, так и просто ожидающих оказания плановой медицинской помощи?» – сказал Караник.

По его словам, в данной ситуации каждый волен принимать самостоятельное решение.

При этом глава минздрава отметил, что в понедельник вечером на протестном митинге у ведомства медики были «далеко не в большинстве».

«Сейчас мы испытываем жуткий дефицит общения, я вышел к собравшимся, чтобы использовать хотя бы эту возможность наладить диалог с коллегами. К сожалению, как вы, наверное, видели – диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся», – отметил министр.

Также Караник отметил, что даже не может «подобрать определение того, что происходило около минздрава».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывалиь бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Минздрав Белоруссии сообщал, что во время акций протеста пострадали более 150 человек, два человека погибли, один из них в Минске.

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