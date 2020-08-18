В Москве с 40-го этажа выпали стекла окна

В Москве у здания на 40-м этаже разрушился оконный проем, стекла упали вниз и повредили несколько автомобилей, сообщил представитель экстренных служб города.

На юго-западе Москвы из-за разрушения оконного проема в высотном доме получили повреждения пять автомобилей, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Дирижабль» на Профсоюзной улице. В оконном проеме на 40-м этаже произошло саморазрушение стекла, окна повредили пять автомобилей, припаркованных внизу.

По предварительным сведениям, в результате ЧП люди не пострадали.