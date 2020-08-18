Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

Взгляд
18 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
Разделы

США пытаются избавиться от критической зависимости от Китая

Американские самолеты, телефоны и оборонка полностью зависят от китайских редкоземельных металлов Reuters
Торговая война США с Китаем выявила критическую зависимость американцев от китайских редкоземельных металлов. Пекин одним щелчком пальцев может уничтожить всю Hi-Tech индустрию Штатов. Вашингтон в спешке начал поощрять развитие собственной отрасли по производству критически важных металлов. Как продвигаются попытки США избавиться от китайской зависимости и защитить национальную безопасность?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Лукашенко не «Лукашеску»

Белорусская оппозиция подставляется, сравнивая Лукашенко с Чаушеску Наталия Федосенко/ТАСС, Фотохроника ТАСС
Пока еще действующего президента Белоруссии стало модно сравнивать с руководителем социалистической Румынии Николае Чаушеску, правление которого закончилось революцией, большой кровью и смертным приговором трибунала. Но это сравнение некорректно: гораздо больше кризис вокруг Лукашенко напоминает ситуацию с другим политиком &#8722; президентом Венесуэлы Мадуро. И это плохая новость для белорусской оппозиции. Подробности...
Перейти в раздел…

Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко сделал оппозиции предложение

Лукашенко пообещал бастующим рабочим квартиры и новую конституцию BelTA/Reuters
Лукашенко сказал, когда он покинет президентский пост – после принятия новой конституции. Оппозиции он предложил поработать над ней вместе. Эксперты не исключают, что Батька может предложить оппонентам и ряд постов в новом правительстве. Но оппозиция хочет получить власть прямо сейчас – Тихановская уже заявила о готовности стать национальным лидером. Возможен ли компромисс между Лукашенко и оппозицией? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Америке дружба евреев с арабами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Неслучайно американский президент назвал эмиратско-израильскую сделку «огромным достижением». Она действительно является огромным достижением для Трампа во внутренней политике, а для США - во внешней. Подробности...

Майдан расчеловечивает всех

Павел Волков, публицист
Я далек от гнилой «интеллигентской» позиции примирения преступника и жертвы. Я за борьбу против зла, то есть против социал-дарвинизма и нацизма. Но я не хочу, чтобы лозунгом борьбы за добро и свет стало: «Надо убить всех плохих, чтобы остались все хорошие». Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме

Тимур Шерзад, журналист
55 лет назад, 17 августа 1965 года, американцы начали первую крупную сухопутную операцию во Вьетнаме. Тогда они еще не знали, что ввязываются в длинную и неприятную войну, которая сильно тряхнет саму Америку. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 14 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Мишустин призвал провести «генеральную уборку» на Дальнем Востоке
    Белорусов предупредили об антироссийской программе оппозиции В Германии опровергли слова Лукашенко о разговоре с Меркель Машины генконсульства России в Нью-Йорке забросали камнями Дальнему Востоку предложили «генеральную уборку»
    Штаб Тихановской призвал белорусов к всеобщей забастовке Канада и Ирландия отказались признать результаты выборов в Белоруссии Автомобиль главы МВД Южной Осетии обстрелян в Цхинвале Автодилеры заявили о дефиците новых машин в России
    Опубликован список координационного совета Тихановской В Нью-Йорке и Филадельфии прошли акции в поддержку протестов в Белоруссии Главный эпидемиолог Испании назвал российскую вакцину «советской» В Совфеде оценили возможность августовских выплат семьям с детьми

    Главная тема


    Почему Лукашенко не «Лукашеску»

    «право на протест»


    В США осудили «предложение» России военной помощи Лукашенко

    «Ну что мы – идиоты?»


    Лукашенко рассказал, кто будет «рулить» Белоруссией в случае победы Тихановской

    «либо американцы, либо англичане»


    Эксперты объяснили установку «жучка» в машину военного атташе России в Нидерландах

    Видео

    неделя протестов


    Лукашенко спасет чудо или компромисс с оппозицией

    стачки и забастовки


    Забастовка лишит Белоруссию долларов

    Эгейский конфликт


    Против Эрдогана собирается большая военная коалиция

    охота на танкеры


    Блокада Венесуэлы поставит вопрос о мощи российского ВМФ

    Зона комфорта


    Игорь Мальцев: Миллионы мартышек с зеркальными камерами

    Проклятые хиппи


    Тимур Шерзад: Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме

    Война с собой


    Павел Волков: Майдан расчеловечивает всех

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?

    Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

    18 августа 2020, 09:05

    Текст: Евгения Шестак

    Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, ранее публично поддержавший протестующих белорусов, подал в отставку.

    «Я действительно подал заявление об отставке. Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки», – цитирует посла издание Tut.by

    В МИД пояснили, что решение об отставке посла принимается главой государства. «Самоотвод» дипломатов тоже рассматривает президент, он подписывает соответствующий указ. Документа об отставке Лещени еще не было.

    Ранее Лещеня выразил поддержку тем, кто в республике выходит на мирные акции.

    Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

    По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. По официальным данным, один протестующий погиб.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •