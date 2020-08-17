Сотрудники МИД Белоруссии вышли на пикет в Минске

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17 августа, понедельник | Последнее обновление — 15:43 | vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов
При каких условиях Россия могла бы выручить Лукашенко
Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи
Как Лукашенко может расколоть протест
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме
Тимур Шерзад, журналист
55 лет назад, 17 августа 1965 года, американцы начали первую крупную сухопутную операцию во Вьетнаме. Тогда они еще не знали, что ввязываются в длинную и неприятную войну, которая сильно тряхнет саму Америку. Подробности...
Миллионы мартышек с зеркальными камерами
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кадриков снимают миллионы, а великих фото нет. Нет даже просто выдающихся фото. Все яркое, все блестит, технически прекрасно и – все однообразно в русле господствующей идеологии. Подробности...
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Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет
Андрей Перла, Политолог
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро. И даже флаг зло предлагало тот же самый. Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?
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Белорусы пошли по польскому пути
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов
Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государствПодробности...
Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки
В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосованияПодробности...
Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв
В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФПодробности...
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