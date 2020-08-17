Погребинский: Тихановская не способна быть национальным лидером Белоруссии

«Сказанное Тихановской – это жалкий лепет бедной, загнанной в угол женщины без внутренней энергетики. Все это ужасно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя видеообращение экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, где она заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии.

«Тихановской просто играют. Когда она делала заявление в ЦИКе – ею играли представители КГБ Белоруссии. Разница лишь в технологическом уровне. Тогда она прочитала текст по бумажке, опустив глаза, а сейчас она с такой же интонацией читает телетекст», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Но человек с такой антихаризмой не может быть лидером нации. То, что она говорила – это жалкий лепет бедной, загнанной в угол женщины без внутренней энергетики. Все это ужасно», – констатировал Погребинский.

«Допускаю, что видеообращение стало очередным шагом к тому, чтобы свалить Лукашенко. Причем без далеко идущих планов, просто step by step. Правда, президенту пока не удается мобилизация собственного электората и он продолжает говорить всякую чепуху», – добавил собеседник.

«Что касается ее призыва к силовикам – у них ведь есть украинский опыт, они помнят, что произошло с «Беркутом». Возможно, это одна из причин, почему они столь агрессивно и немотивированно лупили протестующих. Но ее обещание простить силовиков – это не аргумент», – отметил эксперт.

«Что может быть аргументом, так это предательство в верхних эшелонах власти. Например, со стороны министра иностранных дел Владимира Макея или со стороны начальников КГБ и минобороны. Если они примут решение сдать Лукашенко на каких-то условиях, то только в ходе переговоров. Но с кем им вести переговоры? С Тихановской по видеосвязи?» – задается вопросом политолог.

«Потому ее слова не производят впечатление претензий на лидерство. Да, в ее речи корректно расставлены акценты. В чем-то они похожи на предвыборные выступления Зеленского в стиле «за все хорошее, против всего плохого». Но мы видим подачу слабой страдающей женщины, которая не может вести себя иначе», – заключил Погребинский.

Напомним, в понедельник Тихановская заявила в новом видео, размещенном на YouTube , что она «готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм».

Также она выступила с требованием освободить «всех политзаключенных» в республике и «в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов – реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

Тихановская также указала, что признает самым важным «независимость Белоруссии», являющуюся той константой, которую нельзя потерять «ни при каких обстоятельствах». Она призвала остановить насилие во время митингов, заявив, что «мы не имеем права поднимать друг на друга руку», что белорусы «должны с холодной головой оценивать происходящее, задав себе простой вопрос: кому выгодно наше противостояние и кто извлекает из этого самую большую пользу для себя».

«Я хочу обратиться к людям в форме: белорусы – это люди, которые не приемлют насилие, белорусы щедры и справедливы, и если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом. Я думаю, что вы и сами прекрасно это знаете и понимаете, ведь мы все – одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить», – сказала Тихановская.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Светлану Тихановскую поддержали 10,09%.

Позже Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения.

В первом она заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно, и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер помещения, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной, которая позднее подтвердила эту информацию.

По мнению сторонников Тихановской, заявление могло быть записано под давлением.

Затем штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.