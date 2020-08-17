Российский политолог указал на большую ошибку Тихановской

«Большая ошибка Тихановской – мазать черной краской все 26 лет правления Лукашенко», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя новое видеообращение экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, где она заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии.

«Сам факт возвращения Тихановской в политический оборот уже весом. Важно не то, что она говорила, а то, что она дезавуировала свое предыдущее заявление, сделанное после разговора с представителями силовых структур. И здесь главный сигнал для протестующих заключается в том, что она не отказывается от своего политического статуса», – убежден президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По его мнению, «мазать черной краской все 26 лет правления Лукашенко – это большая ошибка». «Это непопадание в электорат. Вряд ли возвращение в Белоруссию образца 1994 года выглядит заманчиво для избирателя», – отметил эксперт.

«У Лукашенко были успехи. Он сделал многие вещи, в частности, сохранил белорусскую промышленность. Поэтому если бы Тихановская, например, сказала, что у президента когда-то были успехи, но сейчас его роль стала деструктивной и всем надо уходить вовремя – это позволило бы ей охватить больший объем электората», – убежден политолог.

Собеседник также отметил большое количество стилистических ошибок в обращении Тихановской. «Складывается ощущение, что эту речь писал человек, для которого русский язык не является родным, или же у автора просто низкий уровень грамотности», – считает эксперт.

«Кроме того, если Тихановская считает себя победительницей выборов, то ей не надо было называть себя национальным лидером, а стоило бы, как избранному президенту, давать команды силовикам и бюрократам. Потому с точки зрения эффективности в плане продвижения к власти она в одних моментах пережимает, в других недожимает», – заключил Минченко.

Напомним, в понедельник Тихановская заявила, что она «готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм».

Также она выступила с требованием освободить «всех политзаключенных» в республике и «в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов – реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

Тихановская также указала, что признает самым важным «независимость Белоруссии», являющуюся той константой, которую нельзя потерять «ни при каких обстоятельствах». Она призвала остановить насилие во время митингов, заявив, что «мы не имеем права поднимать друг на друга руку», что белорусы «должны с холодной головой оценивать происходящее, задав себе простой вопрос: кому выгодно на наше противостояние и кто извлекает из этого самую большую пользу для себя».

«Я хочу обратиться к людям в форме: белорусы – это люди, которые не приемлют насилие, белорусы щедры и справедливы, и если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас, и в будущем не попрекнут дурным словом. Я думаю, что вы и сами прекрасно это знаете и понимаете, ведь мы все – одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить», – сказала Тихановская.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Светлану Тихановскую поддержали 10,09%.

Позже Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения.

В первом она заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно, и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер помещения, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной, которая позднее подтвердила эту информацию.

По мнению сторонников Тихановской, заявление могло быть записано под давлением.

Затем штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.