Экс-кандидат в президенты Белоруссии отверг «поклоны» Лукашенко

Андрей Дмитриев, претендовавший на пост президента Белоруссии в прошедших в республике выборах, заявил, что оппозиции «не интересны поклоны» Александра Лукашенко.

«Не принимаем извинения (главы МВД РБ Юрия) Караева. Мы не нуждаемся в объяснениях (спикера верхней палаты парламента Натальи) Кочановой. Не интересуют поклоны и обещания Лукашенко. Это время ушло», – написал он на своей странице в Facebook.

Во время прошедшего в воскресенье митинга Лукашенко заявил, что собравшиеся в его поддержку на площади Независимости в Минске заслужили, чтобы он встал перед ними на колени.

В свою очередь министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев ранее заявил, что берет ответственность на себя за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу», и приносит извинения.

По данным ЦИК, Андрея Дмитриева на выборах поддержали 1,21% избирателей.

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В Белоруссии в воскресенье прошло два крупных митинга. Сначала в центре Минска состоялся «митинг солидарности», на котором выступил действующий президент республики Александр Лукашенко. В мероприятии, по официальным данным, участвовали 70 тыс. человек. В этот же день оппозиция провела шествие, которое по числу участников вдвое превысило провластный митинг.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на мнение экспертов писала, что у Лукашенко остается все меньше шансов на удержание власти в своих руках, из-за чего ситуация в республике в ближайшее время может кардинально измениться.

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