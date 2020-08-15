Названо условие для обращения Белоруссии в ОДКБ

Белоруссия может обратиться за помощью к Организации договора о коллективной безопасности в случае, если обороне республики будет угрожать внешняя опасность, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в субботу Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно в связи с напряженной ситуацией на западных границах.

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Он заявил, что страной никогда не будет управлять правительство, находящееся за рубежом. Глава республики также подчеркивал, что Россия при первом запросе Белоруссии окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности страны в случае военных угроз.

Напомним, в пятницу экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. В субботу сторонники Тихановской сообщили, что поступило 100 заявок на вступление в комитет.

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