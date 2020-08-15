Оппозиционный «комитет передачи власти» в Белоруссии получил 100 заявок

Оппозиция в Белоруссии начала создавать координационный совет для трансфера власти в республике, заявил юрист объединенного штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Максим Знак.

«Мы начали прием заявок с целью включить в состав совета наиболее уважаемых в Белоруссии людей. Поступило уже более 100 таких заявлений. За выходные дни предложения будут обработаны, и в понедельник мы планируем принять коллегиальное решение», – заявил Знак ТАСС.

Он отметил, что «совет не ставит перед собой политических целей», а обсуждает создание «безопасных условий для трансфера власти».

«Хотим наметить процесс того, что белорусское общество хочет. Оно это показало», – заключил юрист.

В пятницу экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какая обстановка складывается в Белоруссии.