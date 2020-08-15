Лукашенко заявил, что Белоруссией не будет управлять «правительство за рубежом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания в центре стратегического управления в минобороны заявил, что страной никогда не будет управлять правительство, находящееся за рубежом.

«Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?», – цитирует Лукашенко БелТА.

Он отметил, что белорусское правительство «никому не отдаст страну».

«Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», – подчеркнул глава государства.

Лукашенко отметил, что для страны пытаются создать некое «зарубежное правительство».

«Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите», – заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко попросил оппозицию «утихомириться».

«Утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться – пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей» – сказал он.

Напомним, в пятницу экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. В субботу сторонники Тихановской сообщили, что поступило 100 заявок на вступление в комитет.