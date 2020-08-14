Стало известно ближайшее будущее переданных Минском россиян

Вернувшихся на родину из Белоруссии россиян, которых называли бойцами ЧВК «Вагнер», не будут преследоваться в России, заявил информированный источник.

«Уголовное или иное процессуальное преследование им не грозит, они вернулись на родину и разъезжаются по домам», – заявил собеседник «Интерфакса».

По его словам, им предстоит пробыть две недели на самоизоляции, чтобы не допустить завоза коронавируса. Источник добавил, что Минск не ставил Москве никаких условий для возвращения граждан.

В пятницу вечером Генпрокуратура России сообщила, что 32 россиянина, задержанные под Минском в июле, вернулись на родину. Ведомство уточнило, что один из задержанных остался в Белоруссии, поскольку у него есть гражданство республики.

Киев заявил, что «предмет дальнейшего диалога» с Минском по задержанным россиянам «пропадает сам по себе».

Украинский политолог Михаил Погребинский в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко вернул россиян, поскольку в условиях кризиса вынужден сближаться с Россией.