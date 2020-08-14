СК назвал мотив убийства главы центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

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14 августа, пятница  |  Последнее обновление — 11:01  |  vz.ru
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Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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Что стоит за критикой Запада российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о нашей вакцине и рациональное зерно? Подробности...
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Пролетариат заставил Лукашенко отступить

tut.by
Протесты в Белоруссии пришли к промежуточному успеху. Свое резкое недовольство полицейским насилием и лично президентом продемонстрировали рабочие ряда крупнейших предприятий и аграрная глубинка. Власти явно этого не ожидали и вынуждены резко сменить тактику: оппозицию больше не разгоняют, более того, из СИЗО отпускают всех задержанных ранее. Что это означает для Лукашенко? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Низы не знают, чего хотят, а верхи их не понимают

Алексей Алешковский, сценарист
Понятно, что все мечтают о свободах, независимых институтах, сменяемости власти и вот этом всём, что считается признаками идеального демократического государства. Но идеалов в России полно, а как их воплотить в реальности? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Пора научиться отличать мультики от реальной жизни

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лидер протеста бежал из страны, бросив свой возбужденный до протеста электорат. И если смотреть на ситуацию прямо, то мы видим тупой трусливый побег. Но человечество такая история не устраивает. А вот если «бежала, когда ей угрожали расправой над детьми» – это уже красиво. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Грозит ли русскому языку реформа орфографии

Игорь Караулов, поэт, публицист
Государство прежде всего должно само не портить язык. Например, избавить нас от многочисленных аббревиатур, которые оно внедряет. Много лет на наших школах висят вывески типа «ГБОУ СОШ» и «ГБОУ ДОД». Чему могут научить в этих уродливых гбоудодах? Подробности...
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Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 7 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
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    СК назвал мотив убийства главы центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

    14 августа 2020, 10:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК расследуется дело об организации террористического сообщества и участии в нем, а также совершении терактов, сопряженных с вооруженным посягательством на жизнь начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева, сообщили в ведомстве.

    «В зависимости от роли и степени участия 12 фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 205.4, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 222 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем; террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой)», – говорится в сообщении на сайте СК.

    Следствием получены доказательства, что указанное сообщество было создано в целях осуществления террористической деятельности для принуждения сотрудников правоохранительных органов к отказу от выявления и раскрытия преступлений, совершенных и совершаемых руководителями и другими участниками террористического сообщества, а также лицами из их окружения.

    Террористическими актами, выразившимися в расстрелах Ибрагима Эльджаркиева со следовавшими с ним сотрудниками полиции и Росгвардии в январе 2019 года в Республике Ингушетия, а с его братом – в ноябре 2019 года в Москве, злоумышленники намеревались вызвать страх у сотрудников правоохранительных органов за свои жизнь, здоровье и безопасность близких, а также панику среди населения республики.

    Участники террористического сообщества, в том числе один из его организаторов Хасан Полонкоев, содержатся под стражей. Один из фигурантов объявлен в международный розыск.

    Расследование уголовного дела продолжается.

    Напомним, в декабре 2019 года сообщалось, что предводителем ОПГ, которую подозревают в причастности к убийству Эльджаркиева, является известный в регионе бизнесмен Хасан Полонкоев.

    Глава СК России Александр Бастрыкин заявлял, что следствие квалифицирует как террористический акт нападение на руководителя ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

    Эльджаркиева и его брата застрелили в ноябре 2019 года на западе Москвы. Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет».

    Подразделение Эльджаркиева раскрыло четыре экстремистских группировки. СМИ сообщали, что в отношении подразделения Эльджаркиева якобы поступали жалобы на пытки.


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