СК назвал мотив убийства главы центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК расследуется дело об организации террористического сообщества и участии в нем, а также совершении терактов, сопряженных с вооруженным посягательством на жизнь начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева, сообщили в ведомстве.

«В зависимости от роли и степени участия 12 фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 205.4, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 222 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем; террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой)», – говорится в сообщении на сайте СК.

Следствием получены доказательства, что указанное сообщество было создано в целях осуществления террористической деятельности для принуждения сотрудников правоохранительных органов к отказу от выявления и раскрытия преступлений, совершенных и совершаемых руководителями и другими участниками террористического сообщества, а также лицами из их окружения.

Террористическими актами, выразившимися в расстрелах Ибрагима Эльджаркиева со следовавшими с ним сотрудниками полиции и Росгвардии в январе 2019 года в Республике Ингушетия, а с его братом – в ноябре 2019 года в Москве, злоумышленники намеревались вызвать страх у сотрудников правоохранительных органов за свои жизнь, здоровье и безопасность близких, а также панику среди населения республики.

Участники террористического сообщества, в том числе один из его организаторов Хасан Полонкоев, содержатся под стражей. Один из фигурантов объявлен в международный розыск.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в декабре 2019 года сообщалось, что предводителем ОПГ, которую подозревают в причастности к убийству Эльджаркиева, является известный в регионе бизнесмен Хасан Полонкоев.

Глава СК России Александр Бастрыкин заявлял, что следствие квалифицирует как террористический акт нападение на руководителя ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Эльджаркиева и его брата застрелили в ноябре 2019 года на западе Москвы. Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет».

Подразделение Эльджаркиева раскрыло четыре экстремистских группировки. СМИ сообщали, что в отношении подразделения Эльджаркиева якобы поступали жалобы на пытки.