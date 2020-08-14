СБ ООН приступил к голосованию по оружейному эмбарго в отношении Ирана

Началась процедура голосования СБ ООН по проекту резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, сообщил источник в организации.

Голосование проходит в письменной форме. Его результаты станут известны 15 августа после 00.30 мск, передает ТАСС.

Напомним, СБ голосует письменно, так как работа осуществляется в удаленном режиме. После начала голосования члены СБ должны в течение суток передать сотрудникам секретариата свое решение.

США предложили Совбезу ООН продлить эмбарго.

Россия обещала не дать США использовать СБ ООН для давления на Иран.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД