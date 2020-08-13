США заявили о готовности Трампа договариваться с Ираном

Президент США Дональд Трамп готов вести переговоры с Тегераном, заявил советник и зять президента Джаред Кушнер.

«Если Иран хочет переговоров, то президент Трамп – человек, который заключает сделки», – сказал Кушнер, передает РИА «Новости».

Напомним, в начале апреля Соединенные Штаты заблокировали выделение Ирану кредита МВФ в размере 5 млрд долларов для борьбы с коронавирусом.

Позже президент США Дональд Трамп предложил Ирану помощь в борьбе с коронавирусом в обмен на новую сделку. В ответ президент Ирана Хасан Роухани обвинил Соединенные Штаты в нарушении норм международного права в связи с ужесточением американских санкций в отношении Тегерана в условиях пандемии коронавируса.

Кроме того, сообщалось, что Трамп, угрожая 25-процентными пошлинами на европейские автомобили, потребовал от Франции, Великобритании и Германии обвинить Иран в нарушении ядерной сделки. Иран обвинил Европу в «продаже» ядерной сделки в обмен на уступки Трампа.