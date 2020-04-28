Иран раскритиковал США за ужесточение санкций

Ужесточение санкций со стороны США в отношении Ирана в условиях пандемии коронавируса является нарушением норм международного права. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«В то время, когда по всему миру распространяется коронавирус и возникает необходимость внести коррективы в отношения между государствами, США, к сожалению, ужесточают санкции, направленные против иранского народа. Вашингтон нарушает не только нормы международного права, но и международные медико-санитарные правила, препятствуя отправке в Иран медицинских товаров», – передает ТАСС слова Роухани из телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Как сообщает агентство Фарс, Рамафоса согласился с несвоевременностью мер, принимаемых Вашингтоном против Тегерана. По его словам, на данный момент «необходима совместная работа для противостояния общему врагу – коронавирусу». Президент подчеркнул, что «сейчас неподходящее время для того, чтобы создавать людям проблемы, вводя против них санкции или оказывая на них давление».

Напомним, ранее США заблокировали выделение Международным валютным фондом кредита Ирану на 5 млрд долларов, который он запросил для борьбы с коронавирусом нового типа. Позже Трамп заявил, что США помогут Ирану в борьбе с коронавирусом, если Тегеран пойдет на «новую сделку» с Вашингтоном.