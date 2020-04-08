США заблокировали помощь МВФ Ирану для борьбы с коронавирусом

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8 апреля, среда  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
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Эпидемия заставила Трампа обратить внимание на Луну

Трамп подбадривает американское население, чтобы оно хоть как-то отвлеклось от пандемии коронавирусаФото: Zuma/ТАСС
США в очередной раз подтвердили статус крупнейшего нарушителя международного права на планете. По крайней мере, именно так политологи оценивают указ Трампа о коммерческом освоении лунных ресурсов. Зачем президент США именно сейчас сделал подобное заявление, когда Соединенные Штаты начнут колонизацию спутника Земли и как должна Россия реагировать на происходящее? Подробности...
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Коронавирус оставил Британию без лидера

Борис Джонсон в начале пандемии коронавирусаФото: Jack Hill/The Times/PA/ТАСС
Иностранные коллеги желают выздоровления премьер-министру Британии Борису Джонсону, находящемуся в реанимации. Джонсон уже десять дней страдает от коронавируса, а теперь передал руководство правительством министру иностранных дел. Что происходит с государственным управлением на Туманном Альбионе и в других странах в случае серьезной болезни лидера? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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QR-код – не печать Антихриста, но хорошего мало

Сергей Худиев, публицист, богослов
Прежде чем создавать что-то для текущих нужд – в частности, систему тотальной слежки – стоит задуматься, какое применение эта система может найти в дальнейшем и кто ею сможет воспользоваться. Подробности...
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Самое честное кино о революции снимали в СССР

Владимир Веретенников, Журналист
Если человек придерживается просоветских убеждений, вряд ли фильм о красных демонах заставит его пересмотреть свою личную идеологию. Зато этот же фильм внесет вклад в миропонимание недалеких фанатиков, которые искренне уверены, что все зло от коммунистов. Подробности...
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Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что придумает приложения total control и внедрит его, а потому, что обеспечит эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые символы справедливости распределения благ. Подробности...
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          • Нет, не могу приобрести

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              США заблокировали помощь МВФ Ирану для борьбы с коронавирусом

              8 апреля 2020, 09:54

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              США намерены заблокировать выделение Международным валютным фондом (МВФ) кредита Ирану на 5 млрд долларов, который он запросил для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

              По их мнению, на счетах правительства Ирана достаточно средств для борьбы с распространением вируса, а если МВФ профинансирует Тегеран, то он использует деньги не для борьбы с вирусом, а для помощи экономике в той части, которая пострадала от американских санкций, или же направит средства на финансирование своих союзников на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

              Газета отмечает, что Вашингтон, являясь крупнейшим акционером МВФ, во многом определяет, будут ли выделены фондом запрошенные страной средства, однако у других членов организации есть возможность не согласиться с США, если многие из них примут другое решение и число поданных за него голосов перевесит число голосов против.

              Представители США считают, что Иран располагает миллиардами долларов в Фонде национального развития, который формируется из доходов от продажи нефти и газа.

              Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что санкции США против Исламской республики на фоне распространения коронавируса COVID-19 являются «медицинским терроризмом».

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