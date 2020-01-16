Трамп пригрозил Европе пошлинами и потребовал обвинить Иран

Глава американского государства Дональд Трамп, угрожая 25-процентными пошлинами на европейские автомобили, потребовал от Франции, Великобритании и Германии обвинить Иран в нарушении ядерной сделки, сообщают источники.

За неделю до того, как Париж, Лондон и Берлин решили запустить механизм по разрешению споров в рамках ядерной сделки, Трамп направил чиновникам евротройки свои угрозы. Источник Washington Post обвинил США в «вымогательстве».

Во Франции, Великобритании и Германии долгое время заявляли о намерении запустить указанный механизм, поэтому трудно сказать, связаны ли их действия с угрозами Вашингтона, передает ТАСС.

При этом европейские источники сообщают, что европейские страны едва не отказались от своих планов, так как боялись показаться «марионетками» Трампа.

На днях стало известно, что Франция, Великобритания и Германия сообщат Европейскому союзу об активизации механизма по урегулированию споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий после сокращения Тегераном своих обязательств по ядерной сделке.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД