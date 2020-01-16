Иран обвинил Европу в «продаже» ядерной сделки в обмен на уступки Трампа

Великобритания, Франция и ФРГ «продали остатки» иранской ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) в обмен на обещание президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на европейские автомобили, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Так глава МИД прокомментировал соответствующую публикацию газеты The Washington Post.

Зариф написал в Twitter, что «Евротройка» решила продать «остатки СВПД в обмен на то, чтобы избежать новых пошлин Трампа».

Однако, по мнению иранского министра, Европа лишь дразнит аппетиты главы Белого дома.

«Если вы хотите продать свою честность, вперед. Однако не предполагайте высокую мораль и юридические обоснования. У вас их нет», – подчеркнул Зариф.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп, угрожая 25-процентными пошлинами на европейские автомобили, якобы потребовал от Франции, Великобритании и Германии обвинить Иран в нарушении ядерной сделки.

До этого стало известно, что Париж, Лондон и Берлин сообщат ЕС об активизации механизма по урегулированию споров в рамках СВПД после сокращения Тегераном своих обязательств по ядерной сделке.

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