Кравчук счел возможным широкое применение русского языка в Донбассе

Взгляд
13 августа, четверг  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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Безработных россиян несправедливо назвали нахлебниками

Пособия по безработице вряд ли развращают россиян Кирилл Кухмарь/ТАСС
Высказывание башкирской чиновницы о том, что возросшие пособия по безработице стимулируют россиян не искать работу, а сидеть на помощи от государства, вызвало общественный резонанс. Неужели Россия действительно превратилась в страну, где можно не работать, а спокойно жить на пособие от государства?  Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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«Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

Судьба АПЛ «Курск» остается одной из самых страшных трагедий ВМФ России Reuters
12 августа исполняется 20 лет со дня гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск». Это стало одним из самых трагических событий для российского общественного сознания. И хотя боль утраты с тех пор поутихла, а официальное расследование завершено, некоторые вопросы о причинах и механизме катастрофы до сих пор остаются. Какие именно? Подробности...
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Белорусская оппозиция добилась важной моральной победы

Бывшие бойцы спецназа Белоруссии начали выбрасывать форму кадр из видео
Угасший, казалось, белорусский протест получил в четверг новое развитие. После того, как правоохранителям удалось пресечь беспорядки на улицах, в поддержку оппозиции начали выступать звезды белорусского спорта, телеведущие и даже бывшие силовики. С такой моральной поддержкой на забастовку вышли рабочие крупнейших белорусских предприятий. Поддержку со стороны знаковых фигур оппозиция уже объявила «огромным достижением», которое «разрушает основы системы Лукашенко». Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Пора научиться отличать мультики от реальной жизни

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лидер протеста бежал из страны, бросив свой возбужденный до протеста электорат. И если смотреть на ситуацию прямо, то мы видим тупой трусливый побег. Но человечество такая история не устраивает. А вот если «бежала, когда ей угрожали расправой над детьми» – это уже красиво. Подробности...
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Грозит ли русскому языку реформа орфографии

Игорь Караулов, поэт, публицист
Государство прежде всего должно само не портить язык. Например, избавить нас от многочисленных аббревиатур, которые оно внедряет. Много лет на наших школах висят вывески типа «ГБОУ СОШ» и «ГБОУ ДОД». Чему могут научить в этих уродливых гбоудодах? Подробности...
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На Ближнем Востоке началась ливанская часть большой игры

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Предложение о помощи от Франции и МВФ оказалось совсем небескорыстным протягиванием руки стране, пострадавшей от техногенной катастрофы. Активизировалась и Турция, которая не хочет допустить усиления Парижа вблизи своих границ. В чем заинтересована Россия? Подробности...
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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
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Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
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    Кравчук счел возможным широкое применение русского языка в Донбассе

    13 августа 2020, 15:02

    Текст: Евгения Шестак

    Полномочный представитель Киева в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук считает возможным более широкое применение русского языка в Донбассе.

    «Не думаю, что язык вернет Донбасс. Ссылаясь на общеевропейские законы, мы можем поднимать вопрос не государственности русского языка, а вопрос применения этого языка, потому что конституцией гарантируется развитие и применение языков национальных меньшинств», – заявил Кравчук в интервью «Украинскому радио».

    По его словам, в этом регионе можно предпринять шаги по более широкому применению русского языка, «это не будет нарушением украинского закона». 

    Ранее Кравчук предложил заменить понятие «особый статус» Донбасса на «особый режим административного управления».

    Также он заявил о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Кравчук ищет новые способы обмануть Донбасс.

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