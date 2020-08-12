Кравчук предложил отказаться от понятия «особый статус» для Донбасса

Полномочный представитель Киева в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук предложил заменить понятие «особый статус» Донбасса на «особый режим административного управления».

«Мы предлагаем вместо общего понятия «особый статус» внести другие понятия. В частности, закон Украины, который готовится и уже почти готов, по вопросам, касающимся Донбасса, войны в Донбассе и мира в Донбассе, мы просим понять нас и учесть такую формулировку – «особый режим административного управления», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Дом».

Он уточнил, что это понятие соответствует украинскому законодательству и реформам, которые проводятся на Украине по местному самоуправлению.

Ранее Кравчук раскритиковал экс-президента Украины Петра Порошенко за подписание Минских соглашений в 2015 году.

Накануне в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Донбасс и Украина заключили перемирие нового типа.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что 11 дней без боевых действий в Донбассе – это надежда на разрешение вооруженного конфликта.

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