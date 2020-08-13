Эксперт оценил позицию Зеленского по ситуации в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский впервые ведет себя как осторожный политик и не спешит принимать чью-либо сторону по ситуации в Белоруссии, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

«Риски огромные. Нестабильная ситуация в Белоруссии в течение нескольких лет – это похороны любых положительных перемен на Украине: от экономического роста и до восстановления мира в Донбассе. Плюс фокус США и ЕС может сместиться на построение демократии в Белоруссии, и Украина станет такой же скучной для них, как Болгария», – отметил Баширов.

По его словам, Киеву «ссориться» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не выгодно, поскольку «Украина ездит на белорусском бензине и греется белорусским мазутом».

Альтернативные поставки горюче-смазочных материалов из Европы обойдутся Украине гораздо дороже, добавил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя беспорядки в Белоруссии по итогам выборов президента, призвал граждан республики к диалогу, толерантности и отказу от уличного насилия.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%. При этом сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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