ОМОН в Минске обстрелял людей на балконах

ОМОН в Минске открыл огонь из помповых ружей по людям, которые с балконов кричали, подсказывая участникам протестов, где можно укрыться от белорусских правоохранителей.

«На проспекте Дзержинского, возле станции метро «Грушевка», к собравшимся из автозаков выбежали омоновцы. Протестующие бросились убегать. Люди с общих балконов стоящих рядом высоток кричали им, куда спрятаться, в ответ по «координаторам» несколько раз выстрелили из помповых ружей», – говорится в сообщении «Sputnik Беларусь».

Между тем в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома РИА «Новости» сообщили, что сотрудника ГАИ в районе гостиницы «Юбилейная» в Минске сбил автомобиль. При этом СМИ сообщали, что в мужчину якобы стреляли.

«Никто в него не стрелял, его подбил автомобиль. Обстоятельства выясняются», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что сотрудник ГАИ был госпитализирован, реанимационные мероприятия не понадобились, он будет жить.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».