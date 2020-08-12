Литва назвала протесты в Белоруссии «стихийным процессом»

Протесты в Белоруссии не организованы силами извне, это «стихийный процесс», заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Глава литовского ведомства в эфире «Эхо Москвы» заявил, что происходящее в республике вызывает сожаление, из-за этого «рушится конструктив», который намечался между Минском и Евросоюзом, передает РИА «Новости».

Также он назвал результаты выборов президента Белоруссии «сомнительными».

«Нужно смотреть на критерии. Если на предыдущих выборах было 90 наблюдателей из западных стран, то сейчас не было никого вообще. Их поздно пригласили, как оказывается, интернет не работал», – сказал литовский политик.

По его словам, журналисты не могли нормально освещать процесс, поскольку многие были без аккредитации, а некоторых депортировали.

«Два конкурента в тюрьме находятся, два кандидата в президенты. Думаю, можно и дальше перечислять, но этого уже достаточно: этот процесс трудно назвать демократическим. Последствия и результаты этого процесса тоже сомнительные, поэтому мы и говорим, что трудно их признать», – сказал Линкявичюс.

Он отметил, что Совет министров иностранных дел ЕС 14 августа может обсудить ответные меры на ситуацию в Белоруссии.

«Будет встреча министров, министерский совет, и мы будем обсуждать в том числе Белоруссию: какова может быть реакция», – сказал глава литовского МИД.

По его словам, для Минска должны быть последствия после выборов главы государства.

«Мы уже сказали, что эти выборы не могут считаться свободными, значит, должны быть какие-то последствия. И какие это последствия, мы должны договариваться», – указал он.

Между тем в самой Белоруссии женщины вышли на несанкционированную акцию в Минске, выступая против действий правоохранителей при подавлении акций протеста в городах республики. Они надели белые одежды и выстроились у входа в местный рынок, выступая за освобождение задержанных во время протестов. Акцию поддержали и в регионах страны.

Во вторник вечером в Белоруссии прошла третья ночь протестов: в Минске против митингующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.